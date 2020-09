Malmös krogar kan få vinterrabatt på uteserveringen

Pandemin har slagit hårt mot restaurangnäringen – men uteserveringarna har gjort att människor ändå har vågat komma för att äta och dricka. Nu närmar sig slutet på säsongen.

– Många restauranger har haft det tufft. Nu lägger vi fram förslaget till kommunfullmäktige att halvera taxan inför vintern och lågsäsongen, säger Andreas Schönström.

Lågsäsongen är mellan den 1 november och den 28 februari. Tekniska nämnden föreslår 50 procents rabatt för restaurangerna.

– Normalt brukar de flesta plocka ner uteserveringarna under den här perioden, men nu vill många sitta ute och krögarna har efterfrågat möjligheten att få ha uteserveringar även under lågsäsong, säger Andreas Schönström.

Det är dyrast att ha uteserveringar under vår och sommar. Som mest betalar krögarna 710 kronor per kvadratmeter per säsong om de ligger i A-läge.