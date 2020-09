Inga orkaner i helgen, men väl en kalldusch

Tänk dig att du tömmer en spann kallt vatten över dig i ett drag. Långsamt och tvekande till en början och ett duktigt plask mot slutet. Tänk att vätan får torka sakta, möjligen med hjälp av solen under de allra sista stunderna.

Där har du en drastiskt bild av det skånska vädret denna helg. Nästa vecka blir mer av en berg- och dalbana.

– Ett regnområde letar sig in över Skåne under fredagen, framför allt över Öresund och västkusten, säger SMHIs Jon Jörpeland på förmiddagen.

– På kvällen breder regnet ut sig över hela Skåne, även de sydliga delarna. Under natten mot lördag kan vi räkna med större regnmängder. Tio till tjugo millimeter.