Köken i tre seniorrestauranger stängs – för dålig lönsamhet

Köken på Norrehed, Kullagården och Ligustern äldreboenden i Kävlinge stängs. I stället ska man utreda om äldre kan äta i skolrestauranger eller om matlådor kan skickas från den enda kvarvarande seniorrestaurangen. På så sätt ska Kävlinge kommun spara en halv miljon kronor per år.

– Det har varit väldigt, väldigt lågt kundunderlag under lång tid, i vissa fall bara en handfull personer per dag, säger Annsofie Thuresson (M), ordförande i Omsorgsnämnden.