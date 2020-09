Gick in på restaurang och hotade döda kökspersonalen

En 37-årig man döms till två månaders fängelse för olaga hot i en restaurang i centrala Lund.

Det var i augusti som mannen tog sig in via en öppen köksingång och uppträdde hotfullt. När de tre anställda i köket uppmanade honom att gå visade han en kniv och sa ”I will kill you”.

När 37-åringen en stund senare omhändertogs av två ordningsvakter spottade han en av dem ansiktet. Han nekar till att ha hotat och säger att han kan ha råkat spotta vakten i ansiktet av misstag eftersom han har halsbränna och brukar spotta.

I juli inträffade en annan händelse som mannen också döms för. Då gjorde han våldsamt motstånd när han omhändertogs för berusning av polis vid en annan restaurang. Han säger att han inte minns något av händelsen.

Han döms för olaga hot, våld mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

Dessutom ska han betala skadestånd på vardera 7 000 kronor till de tre anställda på restaurangen somt 5 000 kronor till ordningsvakten som han spottade i ansiktet.

Mannen är dömd tidigare. I september 2018 dömdes han för misshandel, ofredande, sexuellt ofredande och skadegörelse till skyddstillsyn samt samhällstjänst 100 timmar, något som sedan ändrades till 3 och en halv månads fängelse. Den 10 juni i år dömdes han igen till dagsböter för olaga hot.

Den 37-årige mannen är inte svensk medborgare, men riskerar inte utvisning.

Åklagaren i målet har ett enkelt svar på varför den risken inte finns.

– Det krävs grövre brott, säger Arvid Wachtmeister, åklagare.

Även om åklagaren inte yrkar på utvisning efter avtjänat straff är det något tingsrätten ska överväga. Men för att detta ska ske måste det röra sig om riktigt grova brott.

I april tillsatte regeringen en utredning för att få förslag på hur man kan åstadkomma skärpta regler för utvisning på grund av brott. Målsättningen är att fler än i dag ska utvisas. Den så kallade straffvärdesgränsen ska ses över. Den gränsen innebär att utvisning inte är aktuell för brott där straffvärdet inte når upp till ett års fängelse.

Utredningen är en del av januariavtalet och ska vara klar senast den 30 juni 2021.