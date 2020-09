Graffitikonstnären: ”Det jag gör ska komma från gatan”

På söndag kväll blir galleriveckans längsta konstverk fullbordat. Konstnären Tobias Ekman har de senaste dagarna gått loss med sina sprayburkar på en 60 meter lång vägg. Fram växer ett graffitikonstverk om pandemin och dess konspirationsteorier.

– Jag upplever att människor världen över vaknar upp.

Det är ingången till det graffitikonstverk som tagit form utanför Galleri Final på Värnhem under galleriveckan.

Orden kommer från Tobias Ekman, också kallad ”Oliw87”, som givit den 60 meter långa väggen i korsningen vid Kungsgatan och Ehrensvärdsgatan ett helt nytt uttryck.

De tankar han haft med sig in i arbetet har kretsat kring pandemin.

– Saker har hänt spirituellt med människor under pandemin. Man har suttit hemma och inte kunnat göra det vanliga. Och plötsligt kanske insett att det som behövs redan finns där – familj och tak över huvudet, säger Tobias Ekman.

Snabba drag med sprayburkarna har givit färg och form åt den annars sobra fasaden. Textsnuttar i svart dyker upp här och var med anspelningar på pandemin. "Fake news" står det på väggen, åtföljt av ett "How about you start using your brain?".

– Jag gillar inte att stå och pilla. Inga fina detaljer. Jag vill att det jag gör ska komma från gatan. Jag har respekt för folk som står länge med grejer, men det är inte min grej. Sen gillar jag att använda mig av text, säger Tobias Ekman.

Arbetet har pågått sedan i torsdags och Tobias Ekman räknar med att bli klar söndag kväll.

–Jag fattade först inte att ytan var så stor, säger han och skrattar.

Tobias Ekman började med graffiti under 2000-talet och har den senaste tiden också vänt sig till canvasdukarna.

Galleristen Ulf Carlson äger fastigheten där Galleri Final ligger och är den som organiserat det hela, inklusive fått grönt ljus från grannarna om att låta Oliw87 förvandla fasaden. Än så länge har alla förbipasserande varit positiva.

– Enda undantaget var två civilpoliser som undrade vad han sysslade med, säger Ulf Carlson med glimten i ögat.

Tobias Ekman är också den som ställer ut på Galleri Final just nu. Även om han mest syns utanför med sprayburkarna i högsta hugg.

– Det är kul att man kan utmana vad som finns i det offentliga rummet, och väggen ändrar sig hela tiden. Han målar över och om. Detta handlar bland annat om att människor ska tänka själva när det finns krafter därute som försöker använda pandemin till att till exempel undergräva demokratin, säger Ulf Carlson.