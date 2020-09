Serien av inbrott hos äldre fortsätter i Svedala och Bara. Natten mot lördagen väcktes en äldre kvinna av en tjuv som rotade igenom hennes garderob.

Det har varit ett dystert år, sett till brottsstatistiken i Svedala. Fram till början av september hade dubbelt så många inbrott polisanmälts , jämfört med förra året. Och under september har inbrotten fortsatt.

– Vi har haft ett antal de senaste veckorna. Men det här senaste sticker ut genom att det skedde nattetid, säger Evelina Olsson, kommunikatör vid polisen.

Det var vid klockan 02.45 på lördagsmorgonen som en äldre kvinna ringde in till polisen och berättade hur hon vaknat och upptäckt en okänd man i sin bostad.

– Mannen stod och rotade i hennes garderob. När han blev upptäckt lämnade han bostaden, säger Evelina Olsson.

De tidigare inbrotten har skett på dagtid, men också hos äldre. Både lägenheter belägna på bottenplan och villor har utsatts.

Under en serie inbrott runt månadsskiftet augusti-september kom tjuvar över kontanter och smycken hemma hos flera personer i 80-årsåldern.

– De har varit borta en kort tid för att gå och handla eller gå till frisören och inte varit borta mer än en halvtimme. När de kommer hem möts de av stor oreda i huset.

Så sent som i torsdags den 24 september, vid 13-tiden, hörde en äldre kvinna i Bara hur någon försökte ta sig in via ytterdörren. Därefter ringde det på dörrklockan.

– När hon öppnar möts hon av två män. En av dem trycker sig förbi henne och går in i hennes bostad och letar efter värdesaker. Mycket obehagligt, säger Evelina Olsson.