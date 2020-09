Kvinna och barn hölls fångna i jourlägenhet

En kvinna och hennes barn hölls fångna i tre dagar i socialtjänstens jourlägenhet av barnets far, uppger Hela Hälsingland.

Kvinnan hade på grund av våld i nära relation ansökt om enskild vårdnad av barnet och under utredningen flyttats till en jourlägenhet för att undkomma mannen. Trots det lyckades mannen hitta dem och ta sig in i lägenheten, där han sedan höll dem fångna under tre dagar.

Händelsen utspelade sig 2019 i Hudiksvalls kommun, men utreddes inte av socialtjänsten eftersom fallet inte dokumenterades eller anmäldes som en avvikelse, trots att det är de vanliga rutinerna.

Socialtjänsten har nu valt att lex Sarah-anmäla sina brister i hanteringen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.