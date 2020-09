Högsäsong för gnagande inkräktare

När stuggästerna är borta dansar skogsmössen på bordet. I takt med kylans ankomst ökar problemen med inkräktande gnagare.

Det börjar bli högsäsong för fyrbenta inbrottstjuvar i jakt på mat, det konstaterar Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Nu börjar nämligen skogsmössen ta sig in i torp och stugor. Djuren söker sig till husen för skydd – och det räcker med en centimeter glipa för att de ska ta sig in.

– Det är skönare att bo i ett hus än utomhus, och om det inte finns någon katt i huset minskar risken för att bli uppäten av ett annat djur. Finns det tillgång till mat i huset är det tacksamt, och om det inte finns ekollon ute är det lättare att hitta mat inne, säger Didrik Vanhoenacker.

Även Anticimex har märkt av att musproblemen ökar. Förra veckan ökade företaget saneringen av möss med 64 procent, jämfört med början av september, uppger de i ett pressmeddelande. Mössen kan skapa problem genom att de gnager på det mesta och bygger gångar i väggarnas isolering. Gnager de på elledningar finns det risk för kortslutning – och i värsta fall kan brand uppstå.

I början av 2020 och förra hösten skedde ovanligt många musangrepp, någonting som förklarades med den stora mängden ekollon året dessförinnan. De fyrfota varelserna kunde därmed samla föda i större grad. Hur muspopulationen ser ut i år kan Didrik Vanhoenacker inte svara på – men flera faktorer spelar in.

– Det jobbigaste för möss är en kall och snöfattig vinter. Under en kall vinter med mycket snö kan det bli ganska varmt och skyddat under snön. Men under en tokkall vinter utan snö blir det väldigt kallt i marken, säger han.

Tillgången till ekollon är också viktig – och hur många det blir beror bland annat på förutsättningarna året innan. Men det är sällan flera ekollonrika år på rad – träden tar nämligen ut sig.

– Det var jättemånga ekollon 2018, och jättemånga bokollon förra vintern. Enorma mängder bergfinkar övervintrade i Skånes bokskogar och åt bokollon, berättar Didrik Vanhoenacker.

Ett sätt att gissa sig fram till var det kan finnas många möss, är att kolla efter ugglorna.

– Ugglor väljer att häcka på ställen där det är bra tillgång till möss. På ställen där det har varit mycket pärluggla och hornuggla kan man tänka att det i alla fall var gott om möss i våras.