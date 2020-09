Detta hände när du sov.

Världen

Trump har inte betalat skatt

USA:s president Trump har inte betalat någon federal inkomstskatt under tio av de senaste femton åren, rapporterar tidningen The New York Times. Presidenten kallar avslöjandet för ”fake news”.

Världen

Gorilla till attack i Spanien

En gorilla anföll under söndagen en 46-årig djurskötare på en djurpark i Madrid. Kvinnan fick allvarliga huvudskador och bröt båda armarna, enligt djurparken och räddningstjänsten.

Ekonomi

Uppåt på Asiens börser

De asiatiska börserna inledde handelsveckan i positiva tongångar, stärkta av utvecklingen på Wall Street förra veckan och signaler från Kina om att ekonomin där gör framsteg.

Sport

Miami till NBA-final

Miami besegrade Boston i det sjätte semifinalmötet lagen emellan i NBA-slutspelet. Det innebär att Miami vinner serien med 4–2 och går vidare till final där Los Angeles Lakers väntar.