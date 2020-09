Norge föreslår ny karantän från Sverige

Det norska folkhälsoinstitutet (FHI) föreslår att landets regering åter igen ska införa inresekarantän för resenärer från flera svenska regioner, skriver FHI på sin hemsida. Enligt förslaget gäller det resenärer från Blekinge och Södermanland, eftersom antalet som bekräftats ha smittats av coronaviruset har överstigit 20 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

I Södermanland uppgår siffran till 20,8 fall per 100 000 invånare under perioden och i Blekinge 57,7 fall per 100 000.

Även resenärer till Norge från Finland och regionen Helsingfors/ Nyland föreslås omfattas av karantänsregler.

Den norska regeringen ska under veckan besluta om vilken typ av inresekarantän som ska gälla för respektive region och land. Ändringarna börjar gälla från midnatt lördagskvällen 3 oktober, enligt FHI.