”Vi kommer att minnas fem ord från debatten”

Förfärlig. Det är statsvetaren Chris Galdieris sammanfattning av debatten mellan USA:s president Donald Trump och utmanaren Joe Biden. – Trump var som en ångvält i 90 minuter, säger Frida Stranne vid Högskolan i Halmstad. Men vi kommer att minnas fem ord, tror professor Dag Blanck.

– Det var ett skamligt framträdande av president Trump, säger Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College i New Hampshire.

– En plågsamt demoraliserande debatt, med ovanligt många påhopp från Trump som inte tar någon hänsyn till debattreglerna, sammanfattar Frida Stranne, statsvetare och forskare vid Högskolan i Halmstad med inriktning på amerikansk politik.

Presidenten gick fram som en ångvält och avbröt gång på gång, både Demokraternas presidentkandidat Joe Biden och tv-moderatorn Chris Wallace.

– Det verkade som om att Trump gick in i debatten med viljan att sabotera den, säger Galdieri.

Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, säger att gruppen som inte har bestämt sig är mindre och mindre.

– Frågan är om det här var ett sätt att tilltala de väljarna. Sättet på vilket han driver debatten, det oerhört aggressiva, avbrytande och nästan samtalssaboterande sättet, tror jag inte tilltalar de grupperna.

Galdieri är inne på samma spår.

– Jag kan inte tänka mig att någon som såg den här debatten och som inte har bestämt sig tänkte: ”Ja, jag vill ha fyra år till av det här”, säger han.

– Det finns ju många amerikaner som gillar Trumps stil, som gillar att han går på och avbryter. Men många är också trötta på den här stilen och Trump kan inte bara ha med sina kärnväljare utan han behöver fler som röstar på honom, säger Stranne.

Inför debatten ledde Biden i opinionsundersökningar och det försprånget tror Galdieri gjorde att Trump känner sig pressad och desperat.

– Jag tycker inte att Biden hade en särskilt bra kväll, men jag tror inte heller att han behövde göra så mycket för att behålla sin ledning, säger han.

– Biden gjorde inte några tabbar, vilket var det viktigaste för honom, säger Stranne.

Trump däremot lyckades inte med det som var viktigast för honom – att nå ut till fler än de som inte redan stöder honom.

– Om man ser på hans svar om klimatet, rasfrågan, valsäkerheten, så var det perifera, konstiga ingångar som är jättekonstiga för alla som inte tittar på (det konservativa) tv-nätverket Fox dygnet runt, säger Galdieri.

Men ett av Trumps svar kan ge eko, enligt Blanck.

– President Trump yttrade fem ord, de kommer vi att minnas: Stand down and stand by.

Frasen kom när rasfrågan var uppe och Wallace hade frågat om Trump var beredd att fördöma vit makt-rörelsen.

– Han undvek den frågan, han talade om att det finns våld på vänsterkanten och så vidare, men till slut sa han: ”Proud boys, stand down and stand by”.

Proud boys är en ökänd rörelse för manlig vit makt, som senast har varit aktuell med demonstrationer i Portland, Oregon.

– Han uppmanade dem att ”stand down”, stå tillbaka, men ”stand by”, ändå stå där och vänta, på nästa steg, säger Blanck.

– Man frågar sig omedelbart, vad betyder det? Det pekar på en nästan oförklarlig ovilja att direkt gå ut och fördöma de här vit makt-grupperna.

Efter det kaosartade mötet är det en del som frågar sig om man verkligen kommer att fortsätta med de planerade debatterna som tänkt, presidentkandidaterna ska mötas två gånger till – i Miami och i Nashville.

– Jag tror inte att någon av dem vill vara den som drar sig ur, men jag ser inte heller på vilket sätt de skulle gynnas av fler debatter av det här slaget, säger Galdieri.

Frida Stranne säger att man framförallt kan dra två slutsatser från debatten. Att Biden tydligt tog avstånd från vänsterfalangen inom partiet och att Trump fortsatt skapar osäkerhet kring själva valet.

– Jag kollar på debatter hela tiden och det här var smärtsamma en och en halv timme, sammanfattar Galdieri.