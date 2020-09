Golfstjärnan inlåst – flög med coronasmittad

Fakta

Efter ett tre månader långt coronauppehåll återupptogs spelet på herrarnas Europatour i juli. För att undvika för mycket resande ändrades spelschemat och bland annat genomfördes "UK Swing" – sex raka tävlingar i Storbritannien i somras.

Veckans Scottish Open på The Renaissance Club i North Berwick skulle bli ett pilotprojekt där man tillät 650 åskådare per dag under helgens spel, men de planerna fick skrotas när coronautvecklingen i Storbritannien nyligen tog en ny vändning.

Fem svenskar ställer upp i Scottish Open: Joakim Lagergren, Peter Hanson, Marcus Kinhult, Alexander Björk, Kristoffer Broberg.