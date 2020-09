Roxette släpper ny singel

”Let your heart dance with me” – det är titeln på en ny singel från Roxette. Tanken var att låten skulle vara med på albumet ”Good karma” som kom 2016, men den fick stå tillbaka för andra låtar. Inspelningen var besvärlig för Marie Fredriksson, som då var svårt sjuk.

”Bara några månader innan 'Good karma' kom ut avrådde Maries läkare henne från att fortsätta med turnerande, så vi ställde in alla sommarspelningar och satte punkt för framtida livekonserter. Men hennes sjukdom gjorde även inspelningarna besvärliga för henne. Hon ville så mycket, men fick verkligen kämpa. Och det gjorde hon. Marie var en sann fighter in i det sista”, säger Per Gessle i ett pressmeddelande.

””Let your heart dance with me” får världspremiär den 2 oktober.

Roxette bildades 1986 och var aktiva fram till 2016. Marie Fredriksson avled i fjol.