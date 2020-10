Antonsson lånas ut till Stabæk: ”Varit en svår situation för mig”

MFF-anfallaren Marcus Antonsson har haft svårt att ta en plats under nya tränaren Jon Dahl Tomasson. Nu är det klart att han blir utlånad under resten av säsongen till norska Stabæk.

– Det har varit en svår situation för mig. Jag trivs väldigt bra i MFF men just nu är det här bäst för alla parter, säger Antonsson i ett pressmeddelande.