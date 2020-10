Kungliga Operan ställer in premiärer

Det rådande läget innebär att Kungliga Operan stuvar om i sitt program, med följden att ett antal premiärer skjuts på framtiden, då de inte kan framföras med behörigt avstånd mellan medverkande på scen och i orkesterdiket.

Det handlar om ”Svansjön”, ”Löftet” och ”Mästersångarna i Nürnberg” som alla lyfts ur repertoaren för att återinsättas vid senare tillfällen.

De inställda premiärerna ska ersättas i repertoaren. Bland annat förlängs Alexander Ekmans dansverk ”Shift/Cacti” med fler föreställningar. Dessutom tillkommer en helt ny helafton med två klassiska baletter, och ”Mästersångarna i Nürnberg” ska ersättas med Richard Strauss ”Ariadne på Naxos”.

“Vi har in i det längsta haft förhoppningar om att kunna genomföra all inplanerad repertoar. Samtidigt är jag mycket stolt på det sätt som vi under rådande förutsättningar kunnat arbeta med stor flexibilitet för att ha ett starkt utbud till publiken”, säger Kungliga Operans vd och operachef Birgitta Svendén i ett pressmeddelande.

På strömningstjänsten Operan Play som lanserades strax före coronautbrottet kommer singer-songwritern Rufus Wainwrights opera ”Prima Donna” att få Sverigepremiär.