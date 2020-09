Den islamiska terrorregimen i Iran har efter många år av avrättningar visat att den inte kan reformeras fridfullt. Detta är ett återkommande tema hos islamiska regimer, och någonting som vår till synes antifascistiska och feministiska regering genuint inte verkar förstå sig på. Istället förväxlas kritik mot idéer, det vill säga andra kulturer och religioner, med kritik mot personer som i nästa andetag förlängs till ”rasism”.

Vi måste bli mycket bättre på att hålla två tankar i huvudet samtidigt, och inte låta vår rädsla för historien stå i vägen. Anledningen till att många i västvärlden i dag har en stor beröringsskräck för att tala om skillnader i framgång och lycka mellan olika kulturer, grundar sig i en stor undermedveten oro att Nazitysklands fasor ska upprepas och att "vi kommer bli som nazisterna om vi erkänner dessa sanningar". Tröskeln att bli kallad nazist och rasist har sänkts drastiskt och dessa ord har i viss utsträckning förlorat sin slagkraft.

Det finns en inneboende hierarki mellan kulturer och länder vad gäller bland annat mänsklig lycka och lidande. Att hävda detta är ingen fördom, det är en efterdom.

Jag hävdar att personer som är rädda för att jämföra kulturer och idéer inte själva är medvetna om varför de har ett djupt motstånd mot detta, men en djupgående psykoanalys skulle för väldigt många förtälja en "magkänsla" att det kommer ge krut till "högerpolitiker" att så småningom implementera tvångssteriliseringar och kanske till och med koncentrationsläger.

Men att jämföra kulturer, alltså idéer och traditioner och inte själva människorna, på ett vetenskapligt sätt tål att göras utan att vi försätter oss på ett sluttande plan på väg mot Hitlers Nazityskland.

som har lärts in, och som följaktligen kan läras bort. Vi bör till exempel inte vilja mörda Saddam Husseins son Uday Hussein , som var ökänd för att invadera bröllopsceremonier, våldta, tortera och mörda. Trots att han var ett genuint monster, så var han en djupt olyckosam man som hade Saddam Hussein som far och exponerades dagligen för hemska idéer och beteenden från sin far och familj.