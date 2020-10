Åtalas efter knarkförsäljning via darknet

En man i 40-årsåldern åtalas efter att ha bjudit ut narkotika till försäljning via en marknadsplats på darknet, en dold plats på internet. Mannen misstänks för att under ett års tid sålt narkotika och dopningspreparat för upp emot en kvarts miljon kronor eller mer. Betalningen har skett via kryptovalutan bitcoin.