Fastighetsägare som tvingats avstå mark riktar miljonkrav mot Vellinge

Rätten slog fast att Vellinge gjort sig skyldig till ”rättsstridigt tvång” när Höllvikenparet Tommie och Lena Dahlström pressades att avstå sin mark gratis för att få bygglov.

Nu banar domen väg för andra fastighetsägare – hittills uppgår deras krav till närmare en miljon.

Kommunen kommer inte att överklaga domen.

När familjen Dahlström köpte tomten i Höllviken för att bygga sitt drömhus låg där en sommarstuga från 1930-talet. ”Du kan ju tänka dig, när man har gjort kalkyler för att bygga nytt hus. Och så ska du bli av med mark, och betala för det”, säger Tommie Dahlström. Bild: Micaela Landelius

En, två, tre betongplattor in från vägen. Tommie Dahlström visar punkten en dryg meter in på uppfarten där hans tomt börjar. En rad buskar markerar gränsen mot 52 kvadratmeter vildvuxen gräsmatta närmast gatan, marken som kommunen en gång krävde in med motiveringen att man kunde behöva bredda vägen i framtiden. Och som sedan övergick till vägföreningen.