Kvinna släpades med av svängande buss och bröt höftbenet

Kvinnan stod på trottoaren när bussens bakdel svepte in. Nu döms chauffören för vållande till kroppsskada.

Kvinnan var på väg till sitt jobb i Lund och steg av bussen vid Lund C. Hon gick en bit in på trottoaren för att fälla upp sin medhavda cykel. Då fick hon plötsligt en kraftig smäll när bussens bakdel svepte in över trottoaren. Kvinnans ryggsäck fastnade i bussen och hon släpades med en kort sträcka.

När hon kom loss och föll till marken bröt hon ena höftleden och fick en kraftig bula i huvudet.

Vittnen till olyckan hjälpte henne till sjukhuset. Hon var sjukskriven i tre månader och är ännu inte helt återställd.

Chauffören som körde Skånetrafikens linje nekar till brott. Han märkte inte att han körde på någon, men mindes att han var sen och hade bråttom.

Han visste att bussens överhäng svänger 1,2 meter in på trottoaren när den svänger ut från en hållplats. Han kom inte ihåg om han tittade i backspeglarna för att försäkra sig om att ingen var i vägen.

Chauffören döms av Lunds tingsrätt till 60 dagsböter om 225 kronor för vållande till kroppsskada. Kvinnan har redan tidigare fått skadestånd av bussbolaget och begärde inget skadestånd av mannen. Händelsen inträffade i januari.