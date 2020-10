Hon är skådespelaren som har levt i många skilda världar

Fakta

Aktuell: Fyller 40 år den 3 oktober 2020.

Gör: Skådespelare, just nu aktuell i "Morden i Sandhamn" på C More och TV4.

Bor: Södermalm i Stockholm.

Familj: Snart äkta mannen Lars, parets två döttrar Anita, 11 år, och Vivianne, 7 år.

Så firar jag födelsedagen: ”Jag kommer att sitta på min mans premiär på Gävle folkteater. Men jag hinner nog fira lite innan, på dagen. Och sedan ska jag ha något slags fest lite senare.”

Om att fylla 40: ”Haha, jag hade en liten kris för ett tag sedan. Men nu känns det okej.”

Läser: ”Arv och miljö” av Vigdis Hjort, och ”Jag for ner till bror” av Karin Smirnoff.

Favoritsyssla hemma: ”Växter och blommor. Men jag är också ganska förtjust i att städa, faktiskt.”