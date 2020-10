Smittoökning i vågmästardelstat oroar

Fakta

Det första kända fallet av covid-19 i USA var en 35-årig man i delstaten Washington, som konstaterades smittad den 19 januari efter att ha rest hem från Wuhan, Kina.

Nära 7,3 miljoner människor har bekräftats smittade med covid-19 i USA. Drygt 207000 har dött.

New York är den svårast drabbade delstaten i absoluta tal, med över 33000 dödsfall, därefter kommer New Jersey och Texas med cirka 16000 dödsfall var, följt av Kalifornien, med ungefär samma siffra.

Smittspridningen visar i vissa delstater en nedåtgående kurva vid månadsskiftet september-oktober, men flera visar uppåtgående.

Den 2 oktober bekräftade president Donald Trump att han testats positivt för sjukdomen.

Källa: Johns Hopkins-universitetet, The New York Times, The New England Journal of Medicine.