Tyskar håvar in tjäder i Sverige

Åtta tyska naturvårdare befinner sig just nu i Jämtland och Västerbotten för att fånga tjädrar, det rapporterar P4 Jämtland

Fåglarna som fångas in ska placeras ut i södra Brandenburg i Tyskland där den inhemska stammen dog ut under sent 1990-tal. Projektet att omplacera svenska fåglar till Brandenburg har pågått sedan 2012 och varje år har de tyska naturvårdarna tillstånd att fånga in 60 fåglar. Tack vare projektet har den tyska staden nu ett bestånd med 180-200 tjädrar.

Tjädern fångas med hjälp av en stor håv när den står i vägrenen och äter småsten. Tjädern pickar i sig grus och småsten för att sönderdela barr under matsmältningen.

Hittills har de tyska naturvårdarna fångat in sex tjädrar i Jämtland och inga i Västerbotten.

I Sverige finns tjädern från norra Skåne upp till barrskogsgränsen i de lappländska fjällen. En fjärdedel av det europeiska beståndet av tjäder finns i de svenska barrskogarna.