Onlinehandel ger Mulberry nytt hopp

Brittiska lyxmärket Mulberrys bokslut för räkenskapsåret som avslutades i mars visar på en förlust på 14,2 miljoner pund. Trots minusresultatet där omsättningen fram till den 28 mars i år var ned tio procent, ser bolaget något ljusare på framtiden efter en viss återhämtning.

Intäkterna via onlinehandeln är upp 69 procent under perioden mars–september. Mulberry, som är mest känt för sina skinnväskor, har precis som många andra bolag valt att dra in utdelningen till aktieägarna som dessutom sett aktien rasa drygt 40 procent under 2020.