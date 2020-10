Claesson: ”Väldigt kul att vara tillbaka”

Efter nästan 16 månader har han fått dra på sig landslagsdressen igen. Inte konstigt att Viktor Claesson är extra glad under samling. – Det känns väldigt kul att vara tillbaka, säger den tidigare knäskadade mittfältaren.

Till en början tränade han på egen hand, bortom övriga landslagsspelare som intog Friends arenas gräsmatta.

Men det dröjde inte länge innan Viktor Claesson syntes till. Först joggade han runt planen och sedan ställde han sig vid ett hörn för att bolla lite med Mikael Lustig och Filip Helander.

Hela tiden med ett leende på läpparna.

– Det är det här man har tänkt på när man lagt ner alla timmar i gymmet, säger han.

– Det känns jättekul att träffa alla spelare och ledare igen och att få gå ut på Friends. Det var ett tag sedan.

”Ett tag sedan” är något mer konkret nästan 16 månader sedan.

Den 28-årige mittfältaren skadade knäet i förra sommarens EM-kval borta mot Spanien i Madrid. I 0–3-matchen på Santiago Bernabéu-stadion byttes han ut redan i 27:e minuten. Sedan dess har han väntat och längtat på att få dra på sig landslagsdressen igen.

– Korsbandet gick sönder och så var det stora skador på brosket. Det var lite gott och blandat, säger Claesson och förklarar att han i stunder under rehabtiden blev manisk.

– Jag ville göra allting rätt för att komma tillbaka så snabbt som möjligt. När man får beskedet börjar man tänka att man ska klara det snabbare än vad de säger, men det tog nog ungefär vad de sade.

TT: Har Krasnodar fått bromsa dig?

– Nej, ja, lite kanske... Sedan är ryska sjukgymnaster ganska pigga på att gå framåt också. Det har varit en ganska offensiv rehab men det har inte varit några direkta bakslag.

Viktor Claesson började till slut – under klubbens läger i februari – att delta allt mer under träningarna och var med under delar av passen på planen.

Men det var först den 18 augusti som han var tillbaka i matchspel, då hoppade han in med 15 minuter kvar av mötet med Arsenal Tula.

Sedan dess har han spelat nio matcher med Krasnodar – sju i ligan och två i Champions League-kvalet – och har gjort tre mål och två assist.

– Det har gått bättre än förväntat sedan jag kom tillbaka, säger han.

– Men jag har varit borta i även ett år och det är inte att allt som sitter direkt utan det finns mer att ta av.

Riktigt hur förbundskapten Janne Andersson tänker kring den matchtäta samlingen, vet inte Viktor Claesson. Men han räknar med att få speltid; antingen i vänskapslandskampen borta mot Ryssland på torsdag eller i de följande Nations League-matcherna mot Kroatien i Zagreb och mot Portugal i Lissabon.

– Vi har inte snackat om upplägget. De (Andersson och assisterande Peter Wettergren) har säkert någon plan. De har väl tänkt att en grupp ska spela mer mot Ryssland och en mer i Nations League. De har en plan men de har inte delgett något än.

Fakta Viktor Claesson Född: 2 januari 1992 i Värnamo. Position: Mittfältare. Klubb: Krasnodar. Tidigare klubbar: IFK Värnamo, Elfsborg. A-landskamper och mål: 37 och 7. Aktuell: Är tillbaka i landslaget efter knäskadan i Sveriges EM-kvalmöte borta med Spanien förra sommaren.