Andersson: Borde haft publik i Sverige

Flera tusen åskådare kommer att vara på plats när Ryssland tar emot Sverige. Och Janne Andersson hade gärna sett en liknande lösning på svensk mark.

– Grundinställningen för mig är att man ska kunna ta in publik på matcher, säger Sveriges förbundskapten inför vänskapslandskampen i Moskva.

Nations League-matcherna hemma mot Frankrike och Portugal spelades på ett ödsligt Friends arena.

Nu är det något annat som väntar för Sverige: publik.

Vänskapslandskampen mot Ryssland på torsdagskvällen och nästa veckas Nations League-match mot Portugal i Lissabon kommer att spelas inför flera tusen åskådare. I dagsläget är det oklart hur det blir mot Kroatien i Zagreb på lördag.

– Grundinställningen för mig är att man ska kunna ta in publik på matcher, om man gör det under kontrollerade former. Det utgår jag ifrån att man gör i Moskva, säger förbundskapten Janne Andersson.

– Jag har varit en av de förespråkare – som i princip alla i den här branschen – att vi borde ha haft publik i Sverige också.

Lagkaptenen och mittfältaren Sebastian Larsson – som finns med i startelvan mot Ryssland – känner glädje över att äntligen få spela inför publik igen.

– Grundkänslan är att det är kul, det är vad alla har väntat på. Vi vill ha fullsatta läktare och återgå till någon form av normalitet, säger han.

35-åringen vill dock inte sia om när det kan vara aktuellt med delvis fyllda läktare på svensk mark, vid landskamper och i allsvenskan.

– Vi spelare får lita på dem som tar besluten, myndigheterna. Springer du runt under en fotbollskarriär och oroar dig för allt som du inte är involverad i eller kan ta beslut över, då hade du aldrig kunnat koncentrera dig på fotbollen, säger han.

Sedan den 1 oktober tillåter Europeiska fotbollsförbundet Uefa publik upp till 30 procent av publikkapaciteten på landskamper under förutsättning att det godkänt av lokala myndigheter.…