Oppositionen: Cheferna måste avgå direkt

Krisen i Hörby kommun har samlat oppositionen. Under onsdagen radade de upp sig på en egen presskonferens och krävde att kommundirektör och hr-chef omedelbart får sluta.

– Under mina 40 år som politiker har jag aldrig varit med om att personal ringer hem till mig på kvällarna och gråter. Det är därför vi sitter samlade här idag, sa Anders Larsson (C).

Direkt efter SD och M arrangerade oppositionen en egen presskonferens. Från vänster: Renaldo Tirone (S), Uno Hansson (V), Eva Märtha Granqvist (V), Anette Börjesson (MP), Anders Larsson (C) och Jens Rosberg (L). Utanför bild: Mikael Olsson (KD) och Hans Frank (L). Bild: Jonas Nyrén Under onsdagen lämnade sju partier, den samlade oppositionen, in en skrivelse där de kräver ett extra kommunstyrelsemöte snarast.