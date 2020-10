Förhöjd självmordsrisk hos äldre immigranter

Fakta

Studien från Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att självmordsrisken trefaldigades hos äldre kvinnor som fötts utanför Norden och som inte behandlats för depression.

Att vara ogift är en riskfaktor för självmord bland män, både de som behandlats för depression och inte. Den riskfaktorn syns inte hos kvinnor.

Självmordsrisken är lägre hos kvinnor som haft manuella yrken och som använt antidepressiva läkemedel, och högre hos män som haft manuella yrken och som inte fått sådan behandling.

Källa: Sociodemographic and gender determinants of late-life suicide in users and non-users of antidepressants