Beslutet om Falsterbo Strandbads framtid fattas officiellt på budgetdebatten i november. Men redan nu har personalen fått direktiv att huset ska vara tömt till årsskiftet.

– Naturum måste stänga i förtid om vi ska montera ner allt innan nyår, säger verksamhetschef Per Persson.

I mitten på september informerades de kommunanställda på kulturcentret att deras jobb med största sannolikhet försvinner vid årsskiftet. Bakom beskedet står Moderaternas förslag att stänga Naturum och konsthall och ändra inriktning på verksamheten i lokalerna. Det blir första steget mot den satsning på en spa- och konferensanläggning man vill se på platsen om några år.

Under onsdagen fick personalen ytterligare direktiv: att huset ska vara rensat på inredning och utställningar till nyår.

– Naturumutställningen måste plockas ner helt. Det kommer innebära att vi inte kan ha Naturum öppet under en stor del av december. Vi måste ha in snickare och tekniker för att få ner allt, säger verksamhetschef Per Persson.

– I konsthallen är det bara att plocka ner utställningen vi har, och i shoppen får vi ha utförsäljning.

Åtgärderna kan också innebära att en del planerade aktiviteter och programpunkter under julen får ställas in.

– Vi är inte formellt uppsagda än och vi hade tänkt köra året ut, men nu får vi stänga innan för att hinna. Vi måste ta höjd och förbereda för det, men det är inget vi påbörjar innan fullmäktigebeslutet är fattat.

Beskedet väcker irritation hos Magdalena Nour, gruppledare för Centerpartiet.

– Varför är det så bråttom? Här är saker som är bestämda inofficiellt, precis som det brukar vara i den här kommunen. Men ingen är informerad, varken i oppositionen eller bland anställda.

Rent formellt fattas beslutet först på budgetfullmäktige i början av november.

– Och som bekant spelar det ingen roll vad vi andra säger, Moderaterna har egen majoritet. Deras budget blir klubbad, säger Magdalena Nour.

Men Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, menar att det inte finns några tveksamheter om planerna för den närmaste framtiden. I nuläget förs diskussioner med den nuvarande krögaren på Strandbaden, Cater Event.

– Vi har ett befintligt hyresavtal för restaurangen. Aktören är vidtalad och har visat intresse för att hyra hela anläggningen. Då blir det omförhandling av avtalet under en tidsbegränsad period.

Hon berättar också att det redan nu pågår ett arbete för att hitta en alternativ lokal till Naturumutställningen.

– Tanken är att man ska kunna gå igång med utställningar, mässor, events och restaurang under 2021. Ett bredare utbud så att huset kan användas på ett bättre sätt än att låsa upp lokalerna på fasta utställningar.

Hur ser du på reaktionerna att direktivet går ut innan beslutet är fattat?

– Förslaget är ju presenterat. Och man vet om att det är detta som kommer att ske. Det är väl mer att man planerar för vad konsekvenserna blir om och när ett beslut är fattat.