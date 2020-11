Filminspelningar ska bryta äldres coronaisolering

Covid-19 har stängt mötesplatser för äldre och gjort att många aktiviteter har ställts in.

För att motverka växande ensamhet och sysslolöshet har tre aktivitetssamordnare inom den öppna verksamheten för äldre i Lomma börjat spela in filmer som alla kan ta del av via nätet.

På Mötesplats Havsblick i Lomma har ett oanvänt rum gjorts om till inspelningsstudio. En skylt mot grå bakgrund berättar att programmet heter Hej mötesplats. Den här dagen är bordet framför Birgitta Khullar dekorerat med tomtar med röda luvor, ljus och pysselprylar.