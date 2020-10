Grundprinciper för e-kronan börjar klarna

Fakta

Här är de principer och grundläggande egenskaper som en digital valuta, exempelvis en e-krona, måste bygga på för att en centralbank ska kunna uppfylla sitt mål, enligt en färsk rapport:

Principer:

• Den ska fungera parallellt med kontanter och andra typer av pengar i ett flexibelt och innovativt betalningssystem.

• Den ska stödja övergripande policymål och inte påverka vare sig penningpolitik eller finansiell stabilitet på ett negativt sätt.

• Den ska ha egenskaper som främjar innovation och effektivitet.

Grundläggande egenskaper:

• Den måste vara robust och säker och kunna fungera oberoende av andra betalningslösningar.

• Den ska vara lätt att använda och tillgänglig till en mycket låg eller ingen kostnad för slutanvändaren.

• Den måste baseras på lämpliga standarder och ett tydligt juridiskt ramverk.

• Den privata sektorn måste få en lämplig roll i systemet och utformningen av pengen ska främja konkurrens och innovation.

Listan på principer och egenskaper har presenterats i en rapport som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksbanken och sex av världens tyngsta centralbanker (Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Europeiska centralbanken (ECB), USA:s Federal Reserve och centralbanken i Schweiz). Samarbetsorganisationen BIS har också deltagit.

Källa: Central bank digital currencies: Foundational principles and core features