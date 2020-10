Kranbil körde in i viadukt på Råbyvägen

En kranbil körde under fredagsförmiddagen in i en viadukt under E22. Både polis och räddningstjänst larmades till olycksplatsen på Råbyvägen.

Olyckan inträffade vid 10.40-tiden på fredagen. Föraren kunde själv larma efter hjälp. Kranbilen fastnade inte under viadukten – men kranen skadades.