Vi kan nu konstatera att 2020 inte blev som någon av oss förväntade sig. Under dessa krävande tider har vi tacksamt och ödmjukt sett hur all personal kraftsamlat inför denna enorma utmaning. Arbetsdagar har blivit långa, lediga helger har ställts in och många har försakat tid med nära och kära för att bidra till kampen mot pandemin. För det är både vi och samhället tacksamma. Era insatser har varit ovärderliga!

Vi vill även tacka våra fackliga företrädare som under krisens mest krävande dagar suttit i dagliga möten med sjukhusledningen. Vi ser att ett viktigt samarbete för framtiden har byggts fram. Ett samarbete som vi hoppas kommer frodas och skapa bra förutsättningar för vården och dess personal även när vi inte är mitt i en kris.

Den här lösningsorienterade attityden har genomsyrat hela sjukhuset, både i Lund och i Malmö, från ökad digitalisering till snabba omställningar i verksamheten.

Exempelvis hade sjukhuset i Lund och Malmö över 150 fler vårdplatser i juli 2020 än i juli 2019. När det krävdes som mest kunde sjukhusets medarbetare jobba kreativt och skapa dessa 150 nya vårdplatser. Dessa platser har redan levererat en förbättring för våra patienter, exempelvis har väntetiderna på akuten kunnat sjunka med 25 procent. Det är helt fantastiskt!

Ett annat exempel är att många fler besök sker på distans när det är möjligt. Drygt 27 000 fler fram till och med augusti, jämfört med förra året. En stor ökning som skapar trygghet för medborgare som kan få hjälp i sitt hem eller få en enklare första kontakt med vården.

Ett tredje exempel är att sjukhuset har börjat jobba mer med digitala lösningar. Många patienter har nu möjligheten att registrera hälsodata direkt i en mobil-app. Hälsodatan undersöks av vårdpersonal som kan få en mer komplett bild av patientens hälsa. Sjukhuset kan därför fånga upp symtom och diagnoser som det annars inte kunnat. Samtidigt kan läkare på distans ändra sina rekommendationer till patienten och be patienten komma på återbesök när det behövs. På så sätt kan sjukhusets patienter även spara tid på att slippa onödiga återbesök.

Samtidigt som vi nu fortsätter att vara redo att bekämpa Covid-19 kommer sjukhuset att börja arbeta av den vård som skjutits upp under de senaste månaderna. Många patienter har fått sina behandlingar inställda och alldeles för många har fått vänta för länge på sin vård. Det måste vi nu ändra på.

För att göra dessa saker samtidigt är det viktigt att vi kan ta lärdom av alla positiva förändringar och den anda av problemlösning som vi har sett under de senaste månaderna. Kan vi dessutom fortsätta det goda samarbetet mellan medarbetare, fackliga organisationer, ledning och politiker är vi övertygade om att vi kan hitta kreativa lösningar som kan föra vården framåt för både patienter och medarbetare.

Camilla Mårtensen (L)

ordförande sjukhusstyrelsen SUS

John Roslund (M)

förste vice ordförande sjukhusstyrelsen SUS

Mattias Horrdin (C)

ledamot sjukhusstyrelsen SUS

Josef Ander (KD)

ersättare sjukhusstyrelsen SUS