Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Få utmärkelser som instiftats till goda syften kan som Nobels fredspris av och till landa fullständigt snett. Årets vinnare, FN:s livsmedelsprogram, är dock ett klockrent val. Den norska Nobelkommittén har här utsett en mottagare som gjort sig mer än väl förtjänt av den prestigefyllda utmärkelsen.

Hunger är ett vapen som används i krig och konflikter och det är civilbefolkningen som drabbas. UN World Food Programme, WFP, gör därför verklig nytta med två tredjedelar av sin verksamhet förlagd till konfliktzoner runt om i världen.

Svältkatastroferna i Ukraina på 1930-talet, Biafra på 1960-talet, Etiopien på 1980-talet är alla framkallade eller effekter av väpnade eller politiska konflikter. Till den långa listan kan också läggas Somalia som sedan 1990-talet och än idag regelbundet drabbas av hunger som en följd av landets instabila politiska situation.

Just Somalia är också ett skolexempel på det goda arbete organisationen gör, inte utan stora risker för sin personal när den går in i krigszoner för att kunna distribuera mat direkt till just dem som behöver det här och nu.

WFP är en världsomspännande hjälporganisation med stora resurser till sitt förfogande. Den finns på plats för att underlätta befolkningens behov av mat, men också för att arbeta långsiktigt med att göra en drabbad regions livsmedelsproduktion mer hållbar. Det innebär utbildning inom lantbruk och förebyggande arbete mot torka och översvämning och insatser för att öka tillgången till rent vatten. Det handlar om att stärka lokala ekonomier och underlätta företagsamhet med fördelaktiga lån.

Mot bakgrund av den pågående globala pandemin är Nobelkommitténs val särskilt aktuellt. Även i EU, som haft svårt att samla sig till en gemensam coronastrategi, har internationalism och samarbete fått stryka på foten när oron gripit kring sig i Europas huvudstäder. Ändå är det just den internationella solidariteten som måste till för att klara världen ur pandemins grepp. Där är FN:s matprogram ett föredöme.

Multilateralt samarbete överhuvudtaget är utsatt för hån och missaktning från nationalistiska och populistiska ledare i dag. USA:s president Donald Trump hör dessvärre till de främsta belackarna. Fredspriset blir en påminnelse om hur viktigt det är med solidaritet mellan länderna.

Den norska Nobelkommittén har genom åren gjort många goda och en del mindre goda val. Irländarna John Hume och David Trimble utsågs välförtjänt för sin roll i långfredagsavtalet som ledde till fred i Nordirland. Läkare utan gränser, Desmond Tutu, Lech Walesa, Martin Luther King och Amnesty International är alla klart värdiga mottagare. Andra har utsetts på mindre tydliga grunder eller kanske med förhoppningar om att göra gott i framtiden.

Möjligen har det faktum att FN fyller 75 år i år spelat in, men WFP är helt av egen kraft ett föredömligt exempel på hur konkret fredsarbete kan gå till. Det är därför ett val helt i linje med Alfred Nobels intentioner att med sitt fredspris premiera den som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”.