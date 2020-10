Nya krogar och butiker flyttar in på Helsingborg C

Fem krogar med olika inriktningar kommer att ta plats när restaurangplanet på Helsingborg C öppnar. Dessutom kompletterar stationen med ny service i markplan.

Det är fortfarande en byggarbetsplats man möter när man kliver in på Helsingborg C men bakom avspärrningarna kan man ana hur det ska se ut. Ett nytt golv har lagts in och de gamla biljettautomaterna och bagageskåpen är borta. På den öppna ytan ska nya sittmöbler och växter in.