Tre äldreboenden i Malmö har drabbas av coronautbrott. På ett ställe har sju äldre smittats.

– Vi har informerat anhöriga och avråder dem från besök, men har ingen laglig rätt att stänga för besökare, säger Helen Martinsson, avdelningschef för särskilda boenden i Malmö stad.

På ett boende, Rönnens vårdboende vid Värnhem i Malmö, är det ett större utbrott.

– Det stämmer att vi har ett utbrott där sju brukare har smittats på samma ställe. Det är bekymmersamt, säger Helen Martinsson.

– Smittspårning är påbörjad och vi har vidtagit en mängd olika åtgärder för att stoppa smittan. De som bor på avdelningen får nu sin vård inne i sina lägenheter och vår personal bär skyddsutrustning. Det är jätteviktigt, vi behöver stoppa smittan när den kommit in på ett boende.

I slutet på veckan var det knappt tjugo brukare som var smittade på olika äldreboenden i Malmö.

Så fort ett fall konstateras sätter kommunen in särskilda åtgärder och smittspårning, förklarar Helen Martinsson.

– Vi har några boende med smitta, jag tror att det är tre boenden med flera smittade. Men inget där alla är smittade och vi har lyckats begränsa det. Det är såklart olyckligt eftersom det drabbar äldre och sköra. Vi har till skillnad mot Stockholm varit förskonade i Malmö hittills.

Helen Martinsson härleder inte utbrotten till att besöksförbudet slopades den 1 oktober. På något boende började utbrottet tidigare.

– Det är såklart svårt att veta hur smittan har kommit in, men eftersom vi fick in smitta även under våren när det var besöksförbud, så kan det lika gärna kommit via personalen. Det är snarare att vi har en ökning i det skånska samhället i stort och vi rör oss alla ute i det. Det är otroligt viktigt att alla följer instruktionerna om hur man ska bete sig för att vi ska begränsa spridningen. Man måste hålla i och hålla ut, säger hon.

Anhöriga till personer på de drabbade äldreboendena har fått information om coronautbrotten, men dörrarna är inte stängda för dem att göra besök:

– Vi har inget lagligt stöd att stänga, det handlar om människors privata bostäder. Det var annorlunda i våras när regeringen gav oss det som direktiv, då var vi tvungna att stänga. Men vi uppmanar nu alla anhöriga att vänta med besök på dessa boenden tills smittan upphör. Eller att man träffas utomhus – eller via digitala hjälpmedel, det hjälper vi gärna till med. Vi förstår att man vill träffas nu, öppnandet har varit oerhört efterlängtat, säger Helen Martinsson.

Hon upplever att anhöriga på de drabbade avdelningarna respekterar detta. På alla dörrar till äldreboenden, över hela staden, sitter också information om att man bör ta kontakt med boendet innan man besöker det. Detta för att höra hur status är på just det boendet.

– Vi gör allt vad vi kan för att förebygga och förhindra att få in smitta. När vi väl fått in det gör vi allt vi kan för att hindra spridning. Vi har lyckats begränsa utbrotten, vi har lärt oss en hel del om hur vi arbetar bäst mot pandemin det senaste halvåret.

I Malmö bor 1 540 personer i kommunalt särskilt boende.

– Det är ändå en väldigt, väldigt liten andel smittade, säger Helen Martinsson.