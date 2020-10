Det har synts till i filmer, brukar stå värd för glittrande galatillställningar och har välkomnat berömdheter som Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor och Lady Gaga. Men nu syns knappt några limousiner framför ingången till lyxhotellet The Pierre vid Central Park längre.

Det finns ingen stad som är så viktig för den amerikanska ekonomin som New York. Och få städer i landet har drabbats lika hårt av pandemin.

När turister och affärsresenärer försvann i ett slag i mars tvingades tiotusentals hotellarbetare att gå hem utan att veta om och när de hade ett jobb att gå tillbaka till. Ett halvår senare ekar hotellen tomma med försenade avbetalningar och fastighetsskatter och många har redan stängt för gott. Andra kämpar för sin överlevnad.

Och inte ens de mest väletablerade hotell har klarat sig från virusets härjningar. Den här tiden på året brukar dignitärer flockas på The Pierre, som förutom sina 189 rum har 80 lägenheter som ägs av förmögna individer.

Men när hotellet öppnade igen i mitten av september var trängseln ett minne blott. Dessutom är de flesta utländska gäster borta – precis som de som bor i delstater där över 10 procent av covidtesten är positiva. Det gäller i nuläget omkring 30 stater i USA och innebär att besökare därifrån måste sitta i karantän i 14 dagar om de vill resa till delstaten New York. Det avskräcker många från att göra resan.

I stället är det nu boende i närheten som siktar in sig på en lite mer flärdfull ”hemester”. De kommer med bil och stannar ofta bara i ett dygn eller två. Det gjorde bland annat John Farrell och hans fru som körde i två timmar för att checka in i ett 9 000-kronorsrum över natten.

– På hotellet är det ungefär som på gatorna. Det saknar liv och rörelse och närvaro av människor, säger den 38-årige byggentreprenören till nyhetsbyrån AFP.

Trots krisstöd från den federala regeringen har omkring 200 av New Yorks 700 hotell fått lov att stänga och omkring 25 000 hotellarbetare är arbetslösa.

– Hösten är den starkaste säsongen för hotell i New York, säger Douglas Hercher, chef för investmentbanken Robert Douglas som har specialiserat sig på hotellbranschen, till The New York Times