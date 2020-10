Darin störtdyker från en andra- till en niondeplats på veckans lista. Orubblig i toppen är än så länge Viktor Leksell och hans ”Svag”.

1. (1) Victor Leksell: ”Svag”

2. (3) Laleh: ”Det kommer bli bra”

3. (7) Agnes: ”Fingers crossed”

4. (4) Smith & Tell: ”Year of the young”

5. (6) Carola & Zara Larsson: ”Säg mig var du står”

6. (5) Miss Li: ”Komplicerad”

7. (Åt) Anna Bergendahl: ”Thelma and Louise”

8. (8) Miriam Bryant: ”Passa dig”

9. (2) Darin: ”En säng av rosor”

10. (10) Sandro Cavazza & Brother Leo: ”Sad child”

Bubblare:

The Mamas: ”Touch the sky”

Maia Wright: ”I'm ready”

Roxette: ”Let your heart dance with me”