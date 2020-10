Fransmän kritiska till klyschig Netflixserie

Netflix nya amerikanska komediserie ”Emily in Paris” väcker ont blod på andra sidan Atlanten. I franska medier sågas serien och Le Monde lanserar uttrycket ”hat-tittning”:

”Emily in Paris” första säsong lades ut på Netflix förra veckan och hamnade omedelbart på topplistan över de mest populära serierna på strömningstjänsten. Inte så konstigt, eftersom det är ”Sex and the city”-skaparen Darren Star som står som upphovsman.

Serien följer huvudpersonen Emily, spelad av Lily Collins, som flyttar till Paris från Chicago för att jobba på den franska grenen av en reklambyrå som det amerikanska företaget köpt upp. I tio avsnitt radas, enligt recensenterna, klyschor och fördomar om fransk kultur upp med följden att fransmännen har gått i taket.

Le Monde skriver bland annat att serieskaparna verkar ha lyckats radera alla hemlösa från Paris och att det är märkligt att protesterna från de så kallade gula västarna inte nämns överhuvudtaget.

I en artikel i brittiska Vogue skriver den kanadensiskfödda Parisbon Monica de la Villardière ett slags öppet brev till huvudpersonen Emily. Hon är missnöjd med att nu blir satt i samma fack som den amerikanska protagonisten och kallar henne högdragen och moraliserande.

Marie Telling på Buzzfeed har satt samman en lista där hon motsäger de värsta fördomarna i serien, som att franska byggnader inte skulle ha moderna el- eller avloppssystem samt att fransmän saknar arbetsmoral och inte kan komma i tid till jobbet.

Trots seriens många skavanker verkar den dock gå hem hos tittarna. Vissa recensenter betonar att den givet ett manus sprängfyllt av klichéer ändå har ett habilt underhållningsvärde som fått många att både hat-titta och sträckkolla de tio avsnitten.