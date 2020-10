Ane Brun gör föreställning på Göteborgsoperan

Ane Brun intar Göteborgsoperan nästa år med nya scenkonstverket ”12 songs”. Verket är skapat direkt för operans danskompani av koreografen Kenneth Kvarnström, i nära samarbete med Brun. Tillsammans med dansarna presenteras hennes musik på ett nytt sätt.

”Jag älskar dans, jag kan bli så otroligt berörd av bra dansare och koreografi, och att få se detta till min egen musik blir troligen en magisk upplevelse”, säger Ane Brun i ett pressmeddelande.

Musiken i föreställningen framförs av Göteborgsoperans orkester. Sammanlagt blir det åtta föreställningar med premiär den 23 januari.

Ane Brun är även dubbelt albumaktuell i höst med ”After the great storm” som släpps den 30 oktober och akustiska ”How beauty holds the hand of sorrow” den 27 november.