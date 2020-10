Minnesord om Ulf Agrell

Ulf Agrell, Malmö, har avlidit efter en kort tids sjukdom i en ålder av 80 år. Hans närmaste är hustrun Eunice, dottern Tandi, barnbarnet Silas samt syskonen Carin och Brita med familjer.

Ulf var hedersledamot i Skånes Friidrottsförbund och fullt verksam med olika uppdrag ända tills det försämrade hälsotillståndet blev honom övermäktig.

I distriktsförbundet fick han sitt första uppdrag 1989 som ledamot i dåvarande statistik- och informationskommittén. Arbetskapaciteten och dugligheten skulle snabbt växa till fler uppdrag. Två år senare blev han utsedd till veteranansvarig för att sedan 1994 bli vald till sekreterare. Den sistnämnda posten bibehöll han till år 2009.

Under åren hade Ulf dock fått förtroendet med ytterligare uppdrag och vid sin bortgång var han veteranansvarig, ordförande i veterankommittén och ledamot i tävlingskommittén utanför arena.

Det var dock långt ifrån allt som Ulf ägnade sig åt för distriktsförbundet, Han höll bland annat i hemsidan, sanktionerade tävlingar, skötte all statistik och distriktsrekord samt var delaktig i upprättande i tävlingsprogram för de kommittéer där han var verksam i samt även av distriktsförbundets verksamhetsberättelser.

Ulf hade kunskaper som få. Ifall det kom några svårtolkade frågor gällande bland annat stadgar eller tävlingsregler kunde han snabbt ge klara besked.

Det var inte bara distriktsförbundet som hade glädje av Ulf tjänster. Han var ledamot i Svenska Friidrottsförbundet veterankommitté sedan 2006 men var redan från 1997 engagerad som lagledare för det svenska landslaget vid EM och VM för veteraner. Ulf fungerade ofta som tävlingskontrollant vid de nationella mästerskapen.

Förningstillhörigheten var Heleneholms IF där friidrottsengagemanget startade under 1980-talet och där han under åren har haft olika uppdrag bland annat som sekreterare i långlöparsektionen – men även ledamot i huvudstyrelsen. De senaste åren har han skött all statistik och uppdatering på föreningens hemsida.

Ulf var nu inte bara en ”skrivbordsmänniska” utan genomförde många lång- och maratonlopp. Det sistnämnda blev till 66 stycken. Under flera år var han också långloppstränare under två dagar i veckan.

Ulf Agrell var lågmäld till sin person och ville aldrig framhålla sig själv. Han utförde alltid sina uppgifter med stort engagemang och stor noggrannhet. Det han lovade att göra kunde man alltid lita på att det också blev gjort.

För sina insatser och sitt engagemang erhöll han Skånes Friidrottsförbunds guldmedalj, Skånes Friidrottsförbunds guldplakett, Skånes Idrottsförbunds silverplakett och Svenska Friidrottsförbundets silvermedalj.

Ulf Agrell lämnar ett stort tomrum efter sig och saknaden är stor. Vi kommer alltid att minnas honom med glädje och tacksamhet.

Sven Trönne

hedersledamot Skånes Friidrottsförbund