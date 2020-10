Vanligare att unga i tjänstesektorn kränks

Unga som jobbar inom tjänstesektorn utsätts oftare för diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier än jämnåriga i andra branscher, enligt en undersökning. Och nästan dubbelt så många unga kvinnor än män i flera branscher svarar att de har drabbats av kränkande särbehandling.

Runt var tionde anställd under 30 år som arbetar på ett tjänsteföretag i Sverige har utsatts för kränkande särbehandling i arbetslivet under den senaste tolvmånadersperioden: 11 procent av kvinnorna och 9 procent av männen. Det visar en sammanställning av tusentals medarbetarundersökningar som Brilliant Future har genomfört åt företag och organisationer i Sverige under 2019.