Nästan dubbelt upp för Goldman Sachs

Vinsten i tredje kvartalet steg med 94 procent för den amerikanska storbanken Goldman Sachs. Draghjälp kommer från ett lyft för rådgivning och en stark utveckling på börsen som drar upp transaktionsvolymerna.

Nettovinsten ökade till 3,5 miljarder dollar i kvartalet, upp från 1,8 miljarder under motsvarande kvartal ett år tidigare. Per aktie blev det ett vinstlyft till 9:68 dollar per aktie, upp från 4:79 dollar per aktie.

Avsättningar för kreditförluster föll till 278 miljoner dollar, ned från 291 miljoner ett år tidigare. Samtidigt lyfte intäkterna till 10,8 miljarder dollar, upp med 30 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.