Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Amnesty Sápmi kräver att historiska museet i Lund lämnar tillbaka kvarlevorna från sju samer till deras släktingar. Kropparna ska ha grävts upp under 1800-talet för att användas för rasbiologisk forskning.

”Det handlar om rätten till sin historia och ett värdigt avslut", säger Erik Törnlund, gruppsekreterare på Amnesty Sápmi, till P4 Malmöhus.

Han har rätt i att kvarlevorna inte har hamnat på ett museum i Lund av en slump. Det är ett resultat av svensk kolonialism, av förtryck och övergrepp mot den samiska ursprungsbefolkningen.

Rätten till dessa mänskliga kvarlevor krokar i en större diskussion om rätten till kultur och arv som FN startade 2007 när deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter antogs. I artikel 11 uppmanas stater att återlämna kulturell, intellektuell, religiös och spirituell egendom som tagits från ursprungsfolk mot deras ”fria vilja”, utan deras ”informerade samtycke” eller mot deras lagar och traditioner.

Det sätter museer och forskningsinsitutioner i forna kolonialmakter under stor press.

Under ett besök vid Ouagadougou universitet i Burkina Faso 2017 förkunnande president Emmanuel Macron till mångas förvåning att Frankrike, i linje med deklarationen, hade för avsikt att börja returnera sådant som stulits under kolonialtiden.

”Jag kan inte acceptera att en stor del av flera afrikanska länders kulturella arv befinner sig i Frankrike”, sade han.

Uttalandet sporrade fler länder i Afrika och Asien att kräva tillbaka förlorade, kulturellt dyrbara föremål. En del museer har motvilligt gett med sig och antingen lämnat över eller lånat ut föremål.

Men de flesta vägrar fortfarande att ens diskutera saken. I en intervju med en indisk mediekanal 2000 fick Storbritanniens dåvarande premiärminister Tony Blair frågan om han hade för avsikt att lämna tillbaka Kohinoor, 106-karatsdiamanten som pryder drottningen av Englands krona och sägs vara stulen från Indien. Överrumplad svarade Blair att ”om man säger ja till en sådan fråga kommer snart de brittiska museerna att stå tomma”.

Jean-Jacques Aillagon, Frankrikes före detta kulturminister, konstaterade lika bestört att Macrons löfte skulle innebära att Afrikasektioner skulle stå rätt tomma och att museerna skulle behöva ställa dit kopior. Det ironiska är förstås att det är precis vad många afrikanska museer måste göra.

Att lämna tillbaka stulna mänskliga kvarlevor – men också föremål med kulturellt, religiöst eller spirituellt värde – är inte bara lätt att argumentera för ur moralisk synvinkel. Många menar att det också är ett sätt för forna kolonialmakter att erkänna och ta ansvar för girighet och grymhet genom tiderna.

Därtill väcker det en viktig fråga om vem som har rätt att skriva historien. Att lämna över föremål till dem vars kultur och tradition de tillhör är att låta ursprungsfolk och minoritetsgrupper i större utsträckning äga och berätta sin egen historia – ofta annorlunda än den som skolböckerna i väst lär ut.

Det betyder inte att Louvren i Paris, Museum of London och The Metropolitan museum i New York kommer att tömmas. Mycket av det som visas i montrarna har delad kulturell betydelse. Många uråldriga föremål från andra delar av världen är bevisligen inte stulna. Därtill, sett till vikten av att bevara mänsklighetens gemensamma historia, kan eller bör av praktiska skäl inte saker lämnas över till länder där föremålen riskerar att hamna i fel händer eller förstöras.

Chefen för historiska museet i Lund säger att man är villig att överlämna kvarlevorna av de sju samerna så snart det finns en officiell förfrågan från sametinget. Det är ett gott tecken, en insikt om att de grymheter som staten utsatt samerna för måste uppmärksammas. Men det måste göras med lyhördhet och respekt.