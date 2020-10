Malmöbor får sova på Malmöhus slott – till ljudet av strupsång

Fakta

Alla uppläsare har själva valt vilka texter de kommer läsa.

• 2 november: Tawanda Appiah läser "Black Sunlight" av Dambudzo Marechera

• 3 november: Parvin Ardalan läser "No Friend But the Mountains" av Behrouz Boochani

• 4 november: Ansar Bakir läser "Conclusion to the Chilcot Inquiry" genomförd av Sir John Chilcot

• 5 november: Ida Börjel läser "Årsredovisningen"

• 6 november: Jeuno Kim läser "Femte Moseboken" (uppläsning på engelska