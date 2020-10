Nobbad avverkning i fjällskog dyrt för staten

Skogsstyrelsen begär mer pengar för att ha råd med ersättningar till skogsägare i fjällnära områden. Orsaken är en anstormning av ersättningsansökningar – för dem som inte får avverka skog.

Det är en dom i Mark- och miljööverdomstolen i våras som visat sig bli en dyr historia för staten. I domen fastslogs att markägare som nekas tillstånd att avverka i fjällnära områden på grund av mycket höga naturvärden har rätt till ersättning.

Antalet ansökningar om avverkning och ansökt areal har nästan tredubblats och nu begär Skogsstyrelsen ytterligare 360 miljoner kronor av regeringen för 2021 för att kunna betala ut alla ersättningar.

”Utan förstärkt anslag klarar vi inte att betala ut alla ersättningar i fjällnära under 2021. Vi kommer inte heller att kunna skydda nya områden i övriga delar av landet och måste lägga planerna på skötsel av skyddade områden på is”, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enbart under september 2020 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkning i fjällnära skog på cirka 8 500 hektar. Tidigare har den totala arealen ansökningar per år legat på cirka 3 000 hektar i genomsnitt. Samtidigt finns signaler om att fler stora ansökningar är på ingång.