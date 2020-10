Vasaloppet väntar inte på regeringen

Ska det bli ett Vasalopp i vinter går det inte rulla tummarna medan regeringen stakar ut framtiden. – Vi har inte tid att vänta in ett besked, säger det klassiska loppets tillförordnade vd Johan Eriksson. Redan om två till tre veckor hoppas han kunna presentera en lösning på i vilken form Vasaloppsveckan kan genomföras.

Regeringen valde i förra veckan att hålla fast vid publiktaket på maximalt 50 personer på bland annat fotbolls- och ishockeymatcher på grund av den ökande smittspridningen i Sverige.

Samtidigt väntar de stora motionsloppen på svar om de kan genomföras och i så fall hur. Först i onsdags fick Folkhälsomyndigheten (FHM) i uppdrag av regeringen att utreda frågan och ta fram rekommendationer för motions- och idrottsverksamhet utomhus.

Uppdraget ska redovisas löpande för regeringen, inledningsvis den 1 november respektive den 1 december.

– Det rör väl sig i rätt riktning. Vi har försökt bli hörsammade att vi behöver en översyn av tillämpningen av den här ordningslagen som slår så fruktansvärt hårt mot idrotten, säger Johan Eriksson.

Tiotusentals skidåkare, tusentals funktionärer, den omfattande näringsverksamheten runt det klassiska loppet, en miljonpublik som brukar följa loppet på tv... Alla undrar: Blir det lopp mellan Berga by i Sälen och Mora?

Det brinner i knutarna och Johan Eriksson menar att att det inte längre går att vänta på ett besked från politikerna. För det är tiden ute med tanke på den väldiga organisationsinsats som krävs för att genomföra Vasaloppsveckan.

TT: Vilka besked behöver ni ha och när behöver ni ha dem?

– Nu har man äntligen gett FHM i uppdrag att utreda och det skrämmer väl rätt rejält att det är en utredning som ska startas. Nu pratar man om december månad och i vårt fall drar Vasaloppsveckan i gång i slutet av februari. Det är extremt kort om tid, men vi har en plan att vi i slutet av oktober eller början av november behöver gå ut med någon sorts besked hur vi ska göra.

TT: Går det att lösa på så kort tid och på så lösa boliner?

– Vi ser att vi behöver komma framåt runt månadsskiftet som kommer. Beskedet från regeringen har vi inte tid att vänta in utan vi får titta på en lösning så att vi klarar oss oavsett. Det är med de förutsättningarna vi jobbar väldigt intensivt just nu för att hitta ett erbjudande som kan fungera just den här vintern.

TT: Kan du redan nu ge en vink vilken form av Vasaloppsvecka som kan erbjudas?

– Nej, jag vill inte ens ge några alternativ i det här skedet för det kan skapa konstiga spekulationer. Vi väljer att jobba väldigt intensivt internt för att inom några veckor kunna kommunicera ett besked.

Johan Eriksson berättar att allt fler hör av sig med frågor.

– Det är ett tryck på oss som skruvas upp. Man vill ju veta hur man ska förbereda sig. Med full respekt för vad som händer i omvärlden behöver vi lämna ett besked.

TT: Även om du inte vill avslöja något nu kring era planer, vad är en realistisk Vasaloppsvecka med anpassning till en pandemi som lär hänga i länge till?

– Självklart är det anpassningar som gäller i allra högsta grad även för oss. Säkerhet och trygga möten är det absolut viktigaste innan vi ens börjar tänka på något annat.

– Finessen är att få till ett sånt erbjudande att folk kan åka skidor och känna sig trygga. Jag tror att vi har en lösning som folk kommer att vara nöjda med, men vi vill jobba klart med den innan vi säger något. Vi hoppas kunna presentera den vid månadsskiftet, säger Johan Eriksson.