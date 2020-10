Vinstlyft för Morgan Stanley

Amerikanska storbanken Morgan Stanley redovisar ett kraftigt vinstlyft i samband med sin delårsrapport för tredje kvartalet. Banken har gynnats av stigande intäkter i anslutning till ökad aktiehandel under coronaperioden där New York-börserna först sjönk kraftigt för att därefter återhämta sig starkt. Vinsten ökade med 26 procent jämfört med samma period föregående år till 1:66 dollar per aktie jämfört med 1:27 dollar. Analytiker hade enligt en sammanställning från Refinitiv räknat med en vinst på 1:28 dollar.