På fredagskvällen började det brinna i en matta inne i Limhamns kyrka.

Klockan 20.15 ryckte räddningstjänsten i Hyllie ut till Limhamns kyrka på Norra Hyllievägen. Väl framme möttes man av boende i området som sa att det brann inne i kyrkan.

Rökdykare gick in i kyrkan och konstaterade att det brunnit i en matta under en större ljusbärare för levande ljus. En del rök hade bildats när gummimattan under ljusstaken brann och brandpersonal öppnade flera dörrar till kyrkan. Även en rökfläkt sattes in i arbetet med att vädra ut rök.