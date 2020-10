Misstänkt farligt föremål hittades på Amiralsgatan

När polisen hittade ett misstänkt farligt föremål under viadukten vid Rosengårds centrum spärrades stora delar av Amiralsgatan av och bombtekniker kallades in. Sent på fredagskvällen var det ännu oklart vad det rörde sig om för föremål.