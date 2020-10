I LKF:s framtidshus får man inte röka

De blivande hyresgästerna fick titta in i LKF:s framtidshus på Brunnshög under coronasäkrade former. Samling utomhus och inga folksamlingar inomhus.

Lena Nordenbro från LKF visar de blivande hyresgästerna Felix Plappert och Anders Törnkvist hur tvättstugan ser ut och fungerar. Bild: Ingemar D Kristiansen Öppet hus för LKF:s blivande hyresgäster på Brunnshög börjar i snålblåst under öppen himmel, på den gemensamma innergården. Det är coronasäkert men kyligt. När Frej Danmyr och Linnea Grosen till slut får titta in i sin lägenhet blir de glada.